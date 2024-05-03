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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى يكشف تفاصيل صدور القرار الرئاسي بإنشائه

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

كشف عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، تفاصيل إعلان التحالف صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد يوم الأربعاء القادم الموافق الثامن من مايو 2024.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق القافلة الثامنة للمساعدات الإغاثية للفلسطينيين

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برلمانية: التحالف الوطني يقدم دورا تاريخيا في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين

وقال “عبد الرحمن” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن مؤسسات التحالف المختلفة، تمكنت من تحقيق طفرة حضارية في المحافظات المصرية المختلفة، من خلال توفير العديد من الخدمات، التي لم تكن متوافرة في وقت سابق بتلك المناطق.

وأضاف أن التحالف قدم الدعم لـ25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وفي إطار الرعاية الصحية، فقد استقبل التحالف 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لمؤسساته المختلفة إلى جانب توفير 39500 فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية في إطار التمكين الاقتصادي.

 التحالف الوطني صدر بشأنه القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

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