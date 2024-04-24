برلمانية: التحالف الوطني يقدم دورا تاريخيا في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين

ثمنت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع في السابع من أكتوبر.

وقالت "ثابت"، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأربعاء، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقدم ملحمة بطولية ودور تاريخي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة ومجازر دموية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها إطلاق قافلته السابعة التي تضمنت أكثر من 167 قاطرة محملة بأكثر 2985.044 طن من المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال ومستلزمات طبية وخيام ومراتب ومخدات وملابس وبطاطين وأحذية ومياه معدنية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، جنبا إلى جنب جهوده التى لا يمكن إنكارها فى دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وأوضحت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، أن مصر لن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين وستظل بجانبهم حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المشروعة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الأبرياء في قطاع غزة.