مصطفى زمزم: إصدار قرار جمهوري بإنشاء "التحالف الوطني" خطوة تاريخية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن إصدار قرار جمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي هو خطوة تاريخية للعمل التنموي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، التحالف الوطني ينظم العمل الأهلي وينشئ قواعد بيانات موحدة لضمان عدم الازدواجية والتكرار والعدالة في التوزيع، وبخاصة أن هناك أماكن كثيرة في المناطق الحدودية والنائية تُحرم من بعض الخدمات.

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: "التحالف به جمعيات وجهات اعتبارية أخرى لا ينظمها قانون الجمعيات الأهلية مثل جامعة القاهرة وبيت الزكاة والصدقات والأسقفية الخاصة بالكنيسة، كما أن جهات كثيرة انضمت للتحالف، وبالتالي كان لابد من وجود كيان اعتباري، واستطعنا تدشين قاعدة بيانات تصل إلى 37 مليون مستفيد ووجدنا تشابهًا نسبته 40%، وبالتالي قد تكون هناك حالة واحدة تحصل على إعانات من 5 أو 6 جهات بينما يُحرم عدد آخر من الحالات".