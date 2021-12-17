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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرباعية الدولية تعلن دعمها إجراءات الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

صدى البلد

أكدت المجموعة الرباعية حول اليمن، التي تضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، اليوم الخميس، دعمها “ لإجراءات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والبنك المركزي الهادفة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني“.

يأتي ذلك الموقف وسط أزمة اقتصادية وتمويلية حادة وانهيار العملة المحلية؛ جراء حرب دامية مستمرة منذ سبع سنوات، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".

وعبر سفراء تلك الدول لدى اليمن، في بيان مشترك، عن استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع ”رئيس الوزراء اليمني“ وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، دعما للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني، بما في ذلك ”الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، وتدارُس الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة“.

ودعا السفراء الحكومة إلى الاستمرار في الإصلاحات، مؤكدين أهمية الشفافية والمسؤولية في استخدام الإيرادات المحلية وإدارة التمويل الخارجي.

ورحب سفراء الرباعية بتعيين محافظ للبنك المركزي اليمني، ونائب للمحافظ، وأعضاء إضافيين لمجلس الإدارة، وتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة لمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي منذ بدء عمله في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بيان الرباعية إنه ”نظرا لأهمية الاقتصاد للوضع في اليمن، فقد أُخذ بعين الاعتبار أن القيادة القوية للبنك المركزي والمؤسسات المالية هي في غاية الأهمية، وفي هذا المجال لوحظ أن تعيين هذه الكوادر المؤهلة يمثل خطوة إيجابية إلى الأمام“

واستعاد الريال اليمني بعض قيمته أمام الدولار في سوق الصرف بمدينة عدن، عقب قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في السادس من ديسمبر كانون الأول إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

وارتفع الريال إلى 1345 مقابل الدولار للشراء، و1365 للبيع، بعد أن كان عند 1600 ريال قبل أسبوعين، بحسب ما قاله متعاملون وصيارفة في عدن، مساء الخميس.

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