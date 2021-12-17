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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن ترحب بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روسيين

المتحدث باسم الخارجية
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس

رحبت الخارجية الأمريكية بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روسيين على خلفية قضية اغتيال المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي الذي كان متهما بالإرهاب في روسيا.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على "تويتر" يوم الخميس: "نرحب بالرد الألماني على خلفية قرار محكمة برلين إدانة المتهم بارتكاب جريمة الاغتيال على أراضي ألمانيا، والتي استنتجت المحكمة بأنها نفذت لصالح الدولة الروسية".

يذكر أن الخارجية الألمانية استدعت السفير الروسي في برلين سيرغي نيتشاييف يوم الأربعاء لإبلاغه بقرار طرد دبلوماسيين روسيين على خلفية إصدار المحكمة الألمانية حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي أدين باغتيال الجورجي زليمخان خانغوشفيلي في برلين عام 2019.

وتعتبر ألمانيا أن المواطن الروسي نفذ عملية الاغتيال بتكليف من الأجهزة الأمنية الروسية، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وأعلنت الخارجية الروسية أن القرار الألماني "خطوة غير ودية"، ولن تبقى بلا رد من روسيا.

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