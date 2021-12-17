من حفلات العمر.. تامر حسني يشارك صورا من حفلة المنارة

شارك الفنان تامر حسني صورا من أحدث حفلاته الغنائية بمركز المنارة أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “شباب الأكاديميه البحريه عدوا الواقع 😀النهارده حفله من حفلات العمر و الشباب النهارده كانوا كلهم طاقه و حب و تفاعل مش عادي و ممنتش متوقع العدد دا كله بصراحه في عز البرد دا و بعد حفلات السنه كلها والله انا بحبكوا اكتر و ربنا يوفقكم كلكم و مستني تفرحوني بدرجات أعمال السنة 😉 😂😂💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼”.

وتألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير.

وحرص تامر حسني على التواصل مع الجمهور بطرق مختلفة سواء بتقديم الأغاني التي يطلبونها، أو التصوير معهم بهواتفهم.

وقدم تامر حسني العديد من أعماله القديمة والحديثة على طريقة الميدلي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، والرقصات المصاحبة للعروض والفاير شو وغيرها من طرق الإمتاع.

كما غنى تامر حسني "قسمة ونصيب" لأول مرة في حفل لايف وفق ما قاله للجمهور، وحرص على العزف على "الأورج" أثناء الغناء، كما قدم عدد من أغانيه منها “مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي” وغيرهم.