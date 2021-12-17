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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لأول مرة لايف .. تامر حسني يغني ويعزف على الأورج "قسمة ونصيب" في حفله بالمنارة

تامر حسني
تامر حسني

تألق الفنان تامر حسني في حفله الغنائي الذي أقيم مساء الخميس، بمركز المنارة بالتجمع بحضور الآلاف من الجماهير. 

وحرص تامر حسني على التواصل مع الجمهور بطرق مختلفة سواء بتقديم الأغاني التي يطلبونها، أو التصوير معهم بهواتفهم. 

وقدم تامر حسني العديد من أعماله القديمة والحديثة على طريقة الميدلي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، والرقصات المصاحبة للعروض والفاير شو وغيرها من طرق الإمتاع.

كما غنى تامر حسني "قسمة ونصيب" لأول مرة في حفل لايف وفق ما قاله للجمهور، وحرص على العزف على "الأورج" أثناء الغناء، كما قدم عدد من أغانيه منها “مبطلناش إحساس، كل مرة، حلو المكان، يانا يا مفيش، ارجعلي” وغيرهم.

تامر حسني وفاطمة عيد 

نشر النجم تامر حسنى، مقطع فيديو للفنانة الكبيرة فاطمة عيد، وذلك خلال تواجدها مؤخرا فى احدى البرنامج، والذي تمنت فيه ان تغنّى دويتو مع النجم تامر حسنى.


وهو ما استجاب له النجم تامر حسنى على الفور، حيث نشر صورة من الحلقة، عبر ستورى انستجرام، وعلق عليها قائلا "يا حبيبتى يا فنانة يا عظيمة دا انا اللي نفسي اغني معاكي وطلبت منك زمان ودا شيء يشرفني هحضر عمل يجمعنا وان شاء الله يعجبك".


حلت الفنانة فاطمة عيد ، ضيفة على موقع “صدى البلد”، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وهو الكليب الذي طرحته قبل يومين، ويحمل اسم «اضحك وسيبها على الله» لتعود من خلاله لجمهورها بعد فترة من الغياب.


تحدثت الفنانة فاطمة عيد عن تفاصيل المنافسة والغيرة في الوسط الفني، وبسؤالها حول الذي ينافسها أو يغير منها، أجابت: «الحاجات دي موجودة، لكن مهما واجهك إنسان حاقد أو كاره وانت مش حاطط في دماغك حاجة غير ربنا هينصرك؛ وما النصر إلا من عند الله».

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