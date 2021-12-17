ينتشر بسرعة كبيرة| تحذيرات من سرعة انتشار أوميكرون.. فيديو

طفرات جائحة فيروس كورونا

قال الدكتور رفيق أبوجدارية، أستاذ الطب بتونس، إن متحور أوميكرون، آخر طفرات جائحة فيروس كورونا، ينتشر بصورة سريعة جدا، موضحا أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاحات لمواجهة المتحور الجديد.

وأضاف أستاذ الطب بتونس، في حديثه لقناة "الغد"، أن المتحور أوميكرون ظهر في جنوب إفريقيا وبتسوانا، لافتا إلى أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أعلن أن إصابات كورونا في بريطانيا بلغت 40%، بالإضافة إلى البلدان الأوروبية الأخرى، وأمريكا.

وأشار أستاذ الطب بتونس، إلى أن المتحور الجديد أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، موضحا أن التعامل مع المتحور ومواجهته من خلال الجرعة الثانية أو الثالثة.

الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

أكد أستاذ الطب بتونس، أن المتحور أوميكرون سريع الانتشار من المتحور دلتا الذي يسيطر على العديد من البلدان في أوروبا، مشددا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي الوباء.

وحذرت صحف أوروبا أمريكا، من سرعة انتشار المتحور الجديد لجائحة فيروس كورونا، وضرورة الحصول على التطعيمات للحد من الإصابات والوفيات.