القبض على شخصين صدما سيارة بتوك توك فى الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام طفل وبرفقته آخر بقيادة مركبة "توك توك" والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (مدرس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بسيارته بدائرة المركز إصطدمت به مركبة "توك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وإحداث تلفيات بها.

أمكن تحديد وضبط قائد مركبة "التوك توك " ومرافقه ( مقيمان بدائرة قسم شرطة الحوامدية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ علي مركبة "التوك توك" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.





