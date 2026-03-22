معندوش رحمة .. القبض على شخص تعدى على والدته بصاعق كهربائى بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من نجلها لتعديه عليها ونجلها الآخر "من ذوى الهمم" بصاعق كهربائى بقنا.

بالفحص أمكن تحديد الشاكية (ربة منزل "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه" - مُقيمة بدائرة قسم شرطة قنا) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها (عنصر جنائى) لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب بصاعق كهربائى محدثاً إصابتها، وتهديد شقيقه "من ذوى الهمم" بالإيذاء لرغبته فى تنازلها له عن جزء من المنزل الخاص بها .

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب ، وأضاف بتخلصه من الصاعق الكهربائى بإلقائه بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة قسم شرطة قنا .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.