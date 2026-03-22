بسبب مخالفة مرورية.. القبض على شخص إدعى طلب فرد شرطة من أموال

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بعرض مبلغ مالى على أحد أفراد الشرطة بإدارة مرور أسيوط بطريقة إلحاحية مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له ورفض الفرد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى أثناء تواجد فرد المرور الظاهر بمقطع الفيديو لملاحظة الحالة المرورية بمكان خدمته بدائرة قسم شرطة ثانى أسيوط ، تلاحظ له قيام قائد سيارة ملاكى "القائم على تصوير المقطع" بتعطيل الحركة المرورية عمداً لرجوعه بسيارته للخلف لمسافة طويلة، وحال قيامه بتحرير مخالفة مرورية له قام قائد السيارة بعرض مبلغ مالى عليه نظير عدم تحرير المخالفة إلا أنه رفض ذلك.

أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (عاطل – مقيم بدائرة مركز أسيوط)، وبمواجهته إعترف بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه وحال رفض الفرد تقاضى مبالغ مالية منه قام بترديد عبارات تشير فى مضمونها إلى سابقة تقاضيه مبالغ مالية من آخرين للتغاضى عن مخالفاتهم رغم عدم صحة ذلك بقصد التشهير به لتضرره من تحريره مخالفة مرورية له.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.






