بسبب أولوية المرور .. القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بسلاح أبيض بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مُشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة السنبلاوين من (القائم على النشر "مصاب بجرح بالجسم " مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل ، وشقيقه) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصا خشبية وإشهار سلاح أبيض محدثين إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم حول أولوية المرور بالدراجات النارية بأحد الطرق بدائرة المركز.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما (لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وتخلصهما من الأداتين المستخدمتان فى التعدى بإلقائها بأحد المجارى المائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





