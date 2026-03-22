رجال الشرطة يشاركون الأطفال نزلاء دور رعاية الأيتام الاحتفال بالعيد| صور

شارك عدد من رجال الشرطة الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الفطر المبارك ، حيث وجهت وزارة الداخلية مأموريات لإصطحاب الأطفال الأيتام إلى مراكز التسوق لإختيار وشراء ملابس العيد بأنفسهم وسط أجواء من البهجة والفرحة ، وقد حرص الضباط مشاركة الأطفال الأيتام فى إختيار الملابس لإدخال السرور إلى قلوبهم ليشعروا بأنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع تحيطهم الرعاية والإهتمام.



وقد ارتسمت الإبتسامة على وجوه الأطفال وهم ينتقلون بين المحال التجارية فى تجربة إنسانية عززت لديهم الشعور بالأمان والإنتماء ورسخت لديهم صورة إيجابية لرجل الشرطة.

كما حرصت وزارة الداخلية على توجيه مأموريات إلى دور رعاية الأيتام على مستوى الجمهورية لتوزيع ملابس وكحك العيد على الأطفال قاطنى هذه الدور فى تقليد سنوى ذو بعد إنسانى تحرص عليه الوزارة لرسم البهجة والفرحة فى نفوس هؤلاء الأطفال .

وتؤكد مشاركة الأيتام فرحتهم بالعيد، أن الأمن رسالة إنسانية تحرص على رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام فى كل وقت.

ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.





ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الإجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الإحتفال بمختلف المناسبات.





