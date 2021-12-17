أخبار العالم| بايدن يحذر من أوميكرون والسعوية تؤكد دعمها لمصر في ملف سد النهضة

شهدت الساحة العالمية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الاصعدة وتصدر ذلك:

وزير الخارجية السعودي: ندعم مصر في ملف سد النهضة ونثمن موقفها إزاء الحوثيين

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على دعم المملكة العربية السعودية لمصر والسودان في ملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن المملكة تجمعها مع مصر علاقة وثيقة.

إثيوبيا تزعم استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبي، دينا مفتي الخميس، استعداد بلاده للوصول لحل يربح فيه الجميع، بشأن سد النهضة مع مصر والسودان.

واشنطن تقدم مقترحات جديدة إلى إيران بشأن رفع العقوبات وبرنامجها النووي

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية الخميس، بأن الولايات المتحدة، قدمت مسودتين غير رسميتين إلى إيران خلال مفاوضات فيينا تتعلقان برفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني.

منظمات دولية: انتهاكات مروعة ضد أهالي تيجراي في إثيوبيا

أصدرت منظمات حقوقية دولية، الخميس، بيانا مشتركا أكدوا فيه تعرض أهالي إقليم تيجراي لانتهاكات مروعة".

جرائم حرب.. مقتل وإصابة 104 أشخاص في قصف لجيش أبي أحمد على سوق بإثيوبيا

أعلن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجراي الخميس، عن مقتل 28 شخصا وإصابة 76 أخرين في قصف لـ جيش أبي أحمد على سوق في مدينة ألاماتا بـ إثيوبيا.

الوكالة الاوروبية للأدوية توافق على استخدام عقار فايزر ضد كورونا

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الموافقة على استخدام عقار فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" للاستخدام الطارئ.

مسئول عراقي يعلن دخول البلاد مرحلة الشح المائي

أعلن المدير العام للمركز الوطني لإدارة المواد المائية في العراق، حاتم حميد، أن هناك شحًا في سقوط الأمطار للموسم الثالث على التوالي، مما أثر على الإيرادات المائية التي ترد إلى العراق.

الحكومة الأمريكية تهنئ مصر بمناسبة استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

هنأت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التابعة للحكومة الأمريكية، مصر، الخميس، بمناسبة استضافة الاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شرم الشيخ.

أمريكا.. السلطات الصحية توصي بعدم استخدام لقاح جونسون آند جونسون

أوصت السلطات الصحية الأمريكية، مساء الخميس، باستخدام لقاحي ”فايزر“ و“موديرنا“ بدلاً من ”جونسون آند جونسون“ في تطعيم جميع البالغين ضد كوفيد-19.

بايدن يحذر من أوميكرون: الشتاء سيحمل الموت لغير الملقحين

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، من أن المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، ”سيبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير“ في الولايات المتحدة، داعيا مواطنيه لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، بما في ذلك الجرعة المعززة.