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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا.. السلطات الصحية توصي بعدم استخدام لقاح جونسون آند جونسون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوصت السلطات الصحية الأمريكية، مساء الخميس، باستخدام لقاحي ”فايزر“ و“موديرنا“ بدلاً من ”جونسون آند جونسون“ في تطعيم جميع البالغين ضد كوفيد-19.

وتأتي هذه التوصية بسبب تجلطات دموية يُعتقد أن اللقاح الأحادي الجرعة مسؤول عنها.

وهذه التوصية الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها ”سي دي سي“، تمثل ضربة موجعة لشركة ”جونسون آند جونسون“ المتهم لقاحها بالوقوف خلف تسع وفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن هذه التوصية لا تعني حظر هذا اللقاح في الولايات المتحدة، إذ إنه سيبقى متاحاً، وبالأخص للأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي لقاحي فايزر أو موديرنا ولا سيما بسبب تفاعلات حساسية قد تتسبب بها تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (آر إن ايه) التي يعتمد عليها هذا اللقاحان.

وجاءت هذه التوصية، بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمواطنيه، لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما في ذلك الجرعة المعززة، وذلك لمواجهة المتحور أوميكرون.

وحذر جو بايدن، الخميس، من أن المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، ”سيبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير“ في الولايات المتحدة.

وقال إن ”الحماية الحقيقية الوحيدة هي بأن تتلقوا اللقاح“، محذرا من أن فصل الشتاء سيحمل ”المرض الشديد والموت“ لغير الملقحين.

وأدلى الرئيس الأمريكي بتصريحه هذا في نهاية اجتماع خصص للبحث في جائحة كوفيد-19، واستدعى في أعقابه الصحافيين المعتمدين في البيت الأبيض من أجل ”إيصال رسالة مباشرة إلى الأمريكيين“.

وقال بايدن إنه ”من الأهمية بمكان“ أن يتلقوا من جرى تطعيمهم ضد كوفيد-19 الجرعة المعززة عندما يحين أوانها وأن ”يتلقى الجرعة الأولى“ أولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد.

وأتى تصريح الرئيس الأمريكي بعيد تأكيد نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، أن الإدارة لا تنوي في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات تقييدية محددة وتفضل بدلا من ذلك تركيز جهودها على إقناع أكبر شريحة من السكان بأن يتلقحوا ضد الفيروس.

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