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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

بايدن يحذر من أوميكرون: الشتاء سيحمل الموت لغير الملقحين

بايدن
بايدن

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، من أن المتحور أوميكرون لفيروس كورونا، ”سيبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير“ في الولايات المتحدة، داعيا مواطنيه لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس، بما في ذلك الجرعة المعززة.

وقال بايدن إن ”الحماية الحقيقية الوحيدة هي بأن تتلقوا اللقاح“، محذرا من أن فصل الشتاء سيحمل ”المرض الشديد والموت“ لغير الملقحين.

وأدلى الرئيس الأمريكي بتصريحه هذا في نهاية اجتماع خصص للبحث في جائحة كوفيد-19، واستدعى في أعقابه الصحفيين المعتمدين في البيت الأبيض من أجل ”إيصال رسالة مباشرة إلى الأمريكيين“.

وقال بايدن إنه ”من الأهمية بمكان“ أن يتلقوا من جرى تطعيمهم ضد كورونا الجرعة المعززة عندما يحين أوانها وأن ”يتلقى الجرعة الأولى“ أولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد.

وأتى تصريح الرئيس الأمريكي بعيد تأكيد نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار، أن الإدارة لا تنوي في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات تقييدية محددة وتفضل بدلا من ذلك تركيز جهودها على إقناع أكبر شريحة من السكان بأن يتلقحوا ضد الفيروس.

وقالت جان-بيار، إن ”الأدوات التي لدينا تعمل.. سنواصل العمل لكي يتلقى الأمريكيون اللقاح والجرعة المعززة“.

وتسجل الولايات المتحدة حالياً ما معدله 1150 حالة وفاة يوميا ناجمة عن كوفيد، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها ”سي دي سي“.

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والغالبية العظمى ممن يحصد الفيروس أرواحهم في الولايات المتحدة حاليا، هم أشخاص غير محصنين.

وفي السياق، حذر وزراء الصحة في دول مجموعة السبع، مساء الخميس، من أن متحور أوميكرون، هو ”أكبر خطر راهن على الصحة العامة في العالم“، مؤكدين أن التصدي لهذا الخطر يتطلب ”تعاونا وثيقا“.

وقال وزراء الصحة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان صدر في أعقاب آخر اجتماع يعقدونه في ظل الرئاسة البريطانية للمجموعة، إنهم ”قلقون للغاية إزاء ازدياد أعداد الإصابات“ بالمتحور الجديد.

وأضاف البيان أن ”المفتاح لمواجهة وضع يتطور بسرعة كبيرة، يكمن في تعاون وثيق أكثر من أي وقت مضى، وكذلك مراقبة البيانات وتبادلها“.

ورصد المتحور الجديد لأول مرة في جنوب أفريقيا، ولكن منذ أن أبلغت سلطات البلد الأفريقي منظمة الصحة العالمية في 24 نوفمبر الماضي، سجلت إصابات بأوميكرون في دول في جميع القارات.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هناك احتمالا ”مرتفعا“ لأن ”ينتشر أوميكرون عالميا“، وإن كانت تجهل حتى الآن العديد من الأمور حوله مثل شدة عدواه وفاعلية اللقاحات الموجودة ضده وشدة الأعراض التي يسببها.
 

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