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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. أبطال فيلم الحفرة ضيوف برنامج معكم منى الشاذلي

ابطال فيلم الحفرة
ابطال فيلم الحفرة

يحل أبطال فيلم " الحفرة " ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، في الحلقة المقرر إذاعتها اليوم الجمعة، عبر قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث أبطال الفيلم عن كواليس العمل كأول إنتاج لكريم قاسم وأول تجربة إخراجية لعمرو عابد، موضحين أبرز الصعوبات التي واجهتهم خلال فترة التجهيز، والمواقف التي جمعت بين فريق العمل ككل.

وينضم للقاء أيضا، أحمد البنهاوي وصدقي صخر بطلي فيلم "الحفرة"، الذي عرض ضمن فعاليات المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، ليرويان كواليس مشاركتهما في العمل.

الفنان عمرو عابد يكشف كواليس فيلم الحفرة

تصفيق حار بعد العرض العالمي الأول لفيلم الحفرة بمهرجان القاهرة السينمائي

فيلم الحفرة

ويعتبر الفيلم هو أولى التجارب الإخراجية للنجم عمرو عابد، ويقوم ببطولته الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

وقد تعاون  عمرو عابد وكريم قاسم للمرة الأولى عام 2006 من خلال بطولة فيلم أوقات فراغ، وشهد مشوارهما التمثيلي العديد من البطولات المشتركة مثل أفلام الماجيك وإي.يو.سي، ليل/ خارجي، ليخوضا تجربتهما الجديدة كصانعي أفلام من خلال فيلم الحفرة،.

الحفرة منى الشاذلى معكم معكم منى الشاذلى cbc قناة cbc كريم قاسم أحمد البنهاوي

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