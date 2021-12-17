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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ومغذية .. تعرف على طريقة عمل الحجازية بالمربى

الحجازية
الحجازية

تعد الحجازية من أشهر حلويات الخليج والتي يمكن تقديمها في فصل الشتاء بشكل خاص كنوع سناك سهلة ومغذي بدون مواد حافظة.

 

نقدم لكم طريقة عمل الحجازية بالمربى بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

 

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مقادير الحجازية بالمربى:
كوب دقيق سميد 

2 كوب دقيق 

كوب سمنة

نصف كوب ماء دافئ 

ملعقة كبيرة خميرة 

مربى كريمي

 ملعقة سكر 


طريقة عمل الحجازية بالمربي:
*في البداية أذيبي الخميرة مع السكر في الماء جيدا ثم اخلطي دقيق السميد مع الدقيق الابيض في وعاء اخر

* ضعي السمنة و قلبي ثم ضيفي الخميرة تدريجيا وقلبيهم جيدا واحضري القالب ثم ادهنيه بالسمنة ثم ضعي به نصف كمية العجينة وافرديها جيدا

* قومي بحشو العجينة بمربى الفراولة ثم شكلي نصف العجينة الاخر على شكل اصابع مبرومة وزيني بها الوجه وادخليها الفرن على درجة حرارة 190 حتى تمام النضج وقدمي الحجازية.

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