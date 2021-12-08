في اليوم العالمي لمحبي الكيك.. طريقة تحضير كيك الأعراس العراقي

يحتفي العالم اليوم في الـ 8 من ديسمبر باليوم العالمي لمحبي الكيك، ويعد الكيك من المخبوزات اللذيذة والغنية بالعديد من النكهات المختلفة .

وإليك طريقة تحضير كيك الأعراس العراقي بالخطوات.

مقادير كيك الأعراس

10 بيضات

2 كوب من السكر الأبيض

1 ملعقة كبيرة من الفانيليا

1 ملعقة كبيرة من الباكنج باودر

2 كوب من الدقيق

عصير الليمون

مكونات الحشوة:

كريمة بودرة

1 كيلو من اللبن ويخفقوا جيدا ثم يوضع في الثلاجة

صودا

6 موز وعليهم عصير ليمون

كريمة شانتيه للتزيين

شوكولاتة خام مبشورة

طريقة تحضير كيك الاعراس

ضعي البيض في وعاء عميق، ثم ضيفي الفانيليا. أضيفي، وعصير الليمون، ثم ضعي السكر، واخفقي البيض والسكر بسرعة عالية، واستمري بالخفق حتى يرتفع البيض والسكر.

ثم اخلطي الباكنج باودر مع الدقيق، ويضافوا إلى الخليط السابق بالتدريج

ادهني الصينية بالزيت أو السمن من القاع والجوانب، ومن ثم رشيه بالدقيق، ثم ضعي الخليط في الصينية.

لا تقومي بتحريك الصينية، حتى تبقى العجينة مستوية، ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180.

اتركيها لمدة عشرين دقيقة في البداية، واحرصي على ألا تفتحي الفرن عليه حتى لا تهبط العجينة.

اخرجي كيك الاعراس من الفرن واتركيها لتبرد تماماً.