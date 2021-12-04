أكلات ليبيا .. طريقة عمل ميني كيك العبمبر

يعد ميني كيك العبمبر من أكلات ليبيا الشهيرة فهو أحد أصناف الحلويات المميزة التى تعجب الأطفال والكبار وتستطيع أى ربة منزل تحضيرها بسهولة.
ونقدم لكم طريقة عمل ميني كيك العبمبر بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير ميني كيك العبمبر
2 بيضة
نصف كوب سكر
نصف كوب زبدة
نصف كوب لبن
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
رشة ملح
فانيليا
روح اللوز
1 وربع كوب دقيق
“ العبمبر ”
نصف كوب لوز مطحون بودرة
نصف كوب سكر بودرة
فانيليا
روح اللوز
2 بياض بيض
شربات رمان
كريز أحمر
عسل
طريقة عمل ميني كيك العبمبر
* إضربى فى الخلاط الزبدة والسكر واللبن ثم ضيفى البيض والفانيليا وروح اللوز واخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح وضيفي خليط الدقيق وقلبى
* اسكبى الخليط فى قوالب المينى كيك بواسطة كيس حلوانى وادخلى الكيك الفرن لمدة 10 دقيقة
* اثقبي الكيك واسقيه بشربات الرمان وضعي العبمبر فوق الكيك وإدهنى المينى كيك بالعسل وزينيه بالكريز وقدميه
طريقة عمل العبمبر
* في وعاء مناسب اخلطي اللوز والسكر البودرة والفانيليا وروح اللوز بياض البيض وشكلى الخليط بكيس حلوانى على الكيك ثم ادخليه الفرن مرة أخرى لمدة 5 – 7 دقيقة وقدمي ميني كيك العبمبر اللذيذ.