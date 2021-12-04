عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات ليبيا .. طريقة عمل ميني كيك العبمبر

ميني كيك العبمبر
ميني كيك العبمبر

يعد ميني كيك العبمبر من أكلات ليبيا الشهيرة فهو أحد أصناف الحلويات المميزة التى تعجب الأطفال والكبار وتستطيع أى ربة منزل تحضيرها بسهولة.

ونقدم لكم طريقة عمل ميني كيك العبمبر بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

مقادير ميني كيك العبمبر
2 بيضة

 نصف كوب سكر 

نصف كوب زبدة 

نصف كوب لبن 

ملعقة كبيرة بيكنج بودر 

رشة ملح 

فانيليا 

روح اللوز 

1 وربع كوب دقيق 

“ العبمبر ”

نصف كوب لوز مطحون بودرة 

نصف كوب سكر بودرة 

فانيليا 

روح اللوز 

2 بياض بيض 

شربات رمان 

كريز أحمر 

عسل 


طريقة عمل ميني كيك العبمبر
* إضربى فى الخلاط الزبدة والسكر واللبن ثم ضيفى البيض والفانيليا وروح اللوز واخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح وضيفي خليط الدقيق وقلبى

* اسكبى الخليط فى قوالب المينى كيك بواسطة كيس حلوانى وادخلى الكيك الفرن لمدة 10 دقيقة

* اثقبي الكيك واسقيه بشربات الرمان وضعي العبمبر فوق الكيك وإدهنى المينى كيك بالعسل وزينيه بالكريز وقدميه

طريقة عمل العبمبر

* في وعاء مناسب اخلطي اللوز والسكر البودرة والفانيليا وروح اللوز بياض البيض وشكلى الخليط بكيس حلوانى على الكيك ثم ادخليه الفرن مرة أخرى لمدة 5 – 7 دقيقة وقدمي ميني كيك العبمبر اللذيذ.

ميني كيك العبمبر طريقة عمل ميني كيك طريقة عمل ميني كيك العبمبر الشيف ليبيا أكلات ليبيا

موضوعات متعلقة

دراسة: المصابون بأمراض الحساسية محميون من كورونا

وصفة صودا الخبز لعلاج الرؤوس السوداء

أكلات الخليج .. طريقة عمل أرز بالكركم والدجاج

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

عشان تخلص منه نهائيًا .. اكتشف أسباب الذقن المزدوج

تثاؤب الأسد .. تمرين فعال في علاج الذقن المزدوج

ليس الشكل فقط.. جراحات تجميل شديدة الأهمية للأطفال

أكلات الشام .. طريقة عمل طعمية سريعة التحضير

ترشيحاتنا

بعد الفوز.. أحمد موسى: شكل منتخبنا مختلف وهدف أحمد رفعت عالمي.. فيديو

دعاء ليلة الزفاف.. يجلب البركة والمودة بين الزوجين ويقيد الشيطان

أمير مرتضى يعقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك

بخير.. الاتحاد يطمئن الجماهير عقب إصابة زيزو

بعد أن تخلت عنه والدته.. الطفولة والأمومة يقدم الدعم للطفل محمود ويتكفل برعايته

أشرف عقبة يكشف عن سبب خطورة متحور "أوميكرون".. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

فيديو

للحفاظ على الصحة.. نصائح هامة لمرضى الضغط.. فيديوجراف

والدته تخلت عنه وتزوجت.. محمود يبكي الملايين بـ رسالة مأساوية ..فيديو جراف

شيرين تعلق على طلاقها من حسام حبيب: "بحترمه جدا"

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ