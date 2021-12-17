فريدة الشوباشي: السيسي استلم مصر خرابة وقدر في سبع سنين يحقق انجازات

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الإشادات الدولية بالدولة المصرية مستمرة ، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا ليس في المنطقة وحدها بل في العالم .

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال لقائها بـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز": "الرئيس السيسي ورث خرابة وبيت بلاطه مخلع ومقدرش تاني يوم أقوله فين القصر مع أنه قدر في ظرف سبع سنين يحقق إنجازات".

وتابعت فريدة الشوباشي: “إنجازات الرئيس تزيد من الحملة المسعورة عليه مثل ما حدث في فترة بناء السد العالي”.

وشارك الرئيس السيسي في فعاليات عديدة خلال الأسبوع الماضي، كانت أبرزها تفقده لجامعة كفر الشيخ، وإجراء حوار مفتوح مع الطلاب خلال الزيارة.

كما حرص الرئيس السيسي مناقشة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، مع كلا من رايموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"، ورفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.