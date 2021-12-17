عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: السيسي استلم مصر خرابة وقدر في سبع سنين يحقق انجازات

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الإشادات الدولية بالدولة المصرية مستمرة ، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا محوريا ليس في المنطقة وحدها بل في العالم .

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال لقائها بـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز": "الرئيس السيسي ورث خرابة وبيت بلاطه مخلع ومقدرش تاني يوم أقوله فين القصر مع أنه قدر في ظرف سبع سنين يحقق إنجازات".

وتابعت فريدة الشوباشي: “إنجازات الرئيس تزيد من الحملة المسعورة عليه مثل ما حدث في فترة بناء السد العالي”.

وشارك الرئيس السيسي في فعاليات عديدة خلال الأسبوع الماضي، كانت أبرزها تفقده لجامعة كفر الشيخ، وإجراء حوار مفتوح مع الطلاب خلال الزيارة.

كما حرص الرئيس السيسي مناقشة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، مع كلا من رايموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"، ورفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فريدة الشوباشي السيسي السد العالى برنامج هذا الصباح توك شو

ترشيحاتنا

الأكثر انتشاراً واستخداماً.. قصة اختيار 18 ديسمبر يوما عالميا للغة العربية

الضحك والصراخ والتسوق.. أمور محرمة على شعب كوريا الشمالية طوال شهر ديسمبر

أول تعاون مع كين بلوك.. أودي تكشف عن "كواترو هونيترون" للسباقات

الزراعة: مكافحة سوسة النخيل في منطقة المغرة بالتعاون مع شركة الريف المصري

اليوم العالمي للغة العربية.. مشروع قانون لتعريب مؤسسات الدولة وغرامة للمخالفين

هل ينتقل لـ الأهلي؟.. يوسف بلايلي يعلن وجهته المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هولاند يحمي حبيبته.. لماذا اكتسح سبايدر مان ايرادات إيطاليا وكامل العدد في مصر لأسابيع؟

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

فيديو

فيديو جراف.. لماذا استبعد الفيفا صلاح ومحرز وحكيمي من تشكيلة The Best ؟

فيديوجراف| 10 سم.. أمريكي يتفوق على سيدة في سعة فمه ويدخل جينيس

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ