حياة كريمة بالمنيا: مشاكل الصعيد انتهت منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.. فيديو

قال أحمد العمدة ، المنسق العام لمبادرة " حياة كريمة " بالمنيا، إن محافظات الصعيد كانت تعاني من إهمال شديد ولكنه انتهى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبلور المشروعات القومية تحت ظلال " حياة كريمة ".

وأضاف أحمد العمدة ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مدينة " ملوي " تعد من أشهر مدن محافظة المنيا، وهي مدينة كبيرة تضم 9 مجالس قروية ، وكانت تعاني من مشكلات كبيرة ، متابعا: "69 مشروعا بحياة كريمة لمدينة " ملوي " ، وهي نموذج للمشروعات بباقي المدن.

وأشار " العمدة " إلى أنه من ضمن تلك المشروعات مشروع "مجمع الخدمات الحكومية"، وهو مشروع عظيم يقلل عبء الانتقال على المواطنين.

وتابع : نعمل بشكل متناغم ولا يوجد قطاع نوليه اهتماما على حساب القطاعات الأخرى، ونهتم بمنظومة الصحة والطرق ووحدة التضامن بالقرية.