إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص على طريق بسنديله بمركز بلقاس يمحافظة الدقهلية بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين حيث تم نقلهم إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة بلقاس يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على طريق بسنديلة الجوادية ووجود مصابين.



وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من خالد محمد عبدالسلام 24 عاما مصاب بكسر بالفخذ الايسر ؛هاني عبد الناصر شحاته 22 عاما مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الايسر ومقيمان دملاش ببلقاس والسيد السيد عبد الاله 23 عاما بكسر مضاعف بالساق اليسري ؛ عبد الرحمن احمد عبد الرحمن 24 عاما مصاب باشتباه كسر بالركبه اليسري ومحمود ابراهيم يونس 26 عاما مصاب بكسر مضاعف بالركبة اليسري ومقيمين شربين.



تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة