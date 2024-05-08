بعد اقترابه من 66 مليون جنيه.. أبطال شقو في ضيافة مني الشاذلي

يحل عدد من صناع فيلم “ شقو ” ضيوفا علي برنامج “ معكم ” من تقديم الإعلامية مني الشاذلي ، يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر ان يستضيف البرنامج كل من الفنان عمرو يوسف بطل العمل والفنانة يسرا والمخرج كريم السبكي ، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في السينمات المصرية .

من ناحية أخري يقترب فيلم شقو للنجم عمرو يوسف من كسر حاجز ال٦٦ مليون جنيه في أسبوعه الرابع حيث حقق حتى الآن إجمالي إيرادات بلغت ٦٥ مليون و ٩٠٢ الف جنيه ، تربع بها الفيلم على قمة إيرادات موسم عيد الفطر المبارك.



شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري و يخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر باقي الدول العربية والعالم خلال عيد الفطر.