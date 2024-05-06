فيلم "شقو" يحقق 28 مليون جنيه فى السينمات السعودية

تمكن فيلم “شقو” من بطولة الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح ، من تحقيق إيرادات عالية فى السينمات السعودية بعد طرحه بأسبوع .

وحقق فيلم شقو إيرادات فى السينمات السعودية وصلت إلى 2 مليون و200 ألف ريال سعودي ، وهو ما يعادل 28 مليون جنيه مصري .

واحتل فيلم “ شقو ” المركز الثاني فى قائمة الاعمال الاعلي تحقيقًا للإيرادات فى السينمات السعودية ، على مستوى الأعمال المصرية التي تعرض هناك .

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.