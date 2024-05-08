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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استفزاز خطير.. الكرملين يحذر من نشر قوات لـ الناتو في أوكرانيا

روسيا والناتو وأوكرانيا
روسيا والناتو وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن الكرملين يعتبر الالتماس الخاص بطلب نشر قوات تابعة لحلف الناتو في أوكرانيا، الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بمثابة استفزاز خطير.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هذا ليس أقل من استفزاز شنيع، وبالتأكيد، نحن نتابع الوضع عن كثب"، مشددا على أن "نظام كييف لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق".

وتم نشر الدعوة لجلب القوات الأجنبية إلى أوكرانيا على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني أمس الثلاثاء، ومن خلاله يطالب زيلينسكي بإرسال طلبات لنشر القوات في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة.

ويحتاج الالتماس إلى التوقيع من قبل ما لا يقل عن 25000 شخص حتى يتم النظر فيه، وقد أيدها حتى الآن حوالي 1500 شخص.

وكرر بيسكوف تحذير موسكو من أن "التدخل العسكري المباشر لحلف شمال الأطلسي في الصراع على الأرض قد يكون خطيرًا للغاية".

ويثير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل متزايد مسألة النشر المحتمل لقوات غربية في أوكرانيا. 

وقد أوضح المبادرة بالحاجة إلى خلق "غموض استراتيجي" في العلاقات مع روسيا. 

وردا على التصريحات العدوانية الصادرة من العواصم الغربية، أطلقت موسكو مناورات للقوات الصاروخية للتدرب على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.

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