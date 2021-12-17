كورسات تخسيس.. استشاري نباتات طبية يوضح مميزات الجارسينيا والبيستا

كشف الدكتور أحمد غزالي استشاري النباتات الطبية عن العديد من النباتات الطبية التي تعمل على كبح وسد الشهية، من ضمن تلك النباتات "الجارسينيا"، الذي يقلل حجم الخلية الدهنية وتقليل عددها، مما يؤدي إلى سد الشهية .



ولفت إلى أن كورسات التخسيس تحتوي على العديد من النباتات مثل البيستا الجارسينيا، منوها بأن البيستا يحتوي على 3 أنواع من الألياف الطبيعية، وهم :السيليوم والردة الطبية والشوفان، بالإضافة إلى الكروم وفيتامين سي.



وقال "أحمد غزالي" خلال حواره ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع على قناة “صدى البلد” إن هناك أسبابا كثيرة تتسبب في زيادة الوزن بعيدا الغدد والأمراض الباطنية، هم تناول كميات كبيرة من الطعام والاعتماد بشكل شبه كامل على الطعام غير الصحي والذي يؤثر بشكل سلبي على الهرمونات والإنزيمات الموجودة داخل الجسم .

وأضاف أنه لكي يتم معالجة مريض السمنة بطريقة صحية يجب معالجة وضبط الهرمونات والإنزيمات الخاصة بالمريض، بالإضافة إلى السيطرة على الشعور بالجوع والشهية.