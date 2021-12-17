نشرة المنوعات.. صدمة بسبب وفاة اليوتيوبر محمد الشمري وأمور محرمة على شعب كوريا الشمالية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

أعلنت نيكول بوارون، الابنة الوحيدة لعميد سن الفرنسيين، مارسيل ميس، عن وفاته عن عمر ناهز الـ 112 عاماً في مستشفى مدينة فيين، بعد صراع مع فيروس كورونا «كوفيد-19».



ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من جديد بقضية الطالبة العراقية، مريم الركابي، والمعروفة بـ «الأميرة مريم» بعد تعرض وجهها للتشويه بماء النار منذ 7 أشهر.

خيم الحزن على المجتمع السعودي إثر وفاة اليوتيوبر السعودي، محمد الشمري، أحد مشاهير سناب شات بعد تعرضه لحادث مروري أثناء رحلة برفقة عائلته إلى مدينة الرياض، مساء أمس الخميس.

تكريما لها على تحمل معاناة مرض خطير ونادر شكل أطباء وممرضو مستشفى بريطاني ممراً شرفيا لطفلة يبلغ عمرها عامين مصابة بمتلازمة داون أثناء خروجها من المستشفى بعد شفائها.

ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل تسلم مساعدات مالية لسنوات من الدولة بلغ قدرها 191 ألف دولار بحجة معاناته من إعاقة بصرية حيث كان يتقاضي الحد الأدنى الشهري الذي تمنحه الدولة في إيطاليا للمواطنين الأكثر فقراً.



تسببت سخرية رجل من الكمامة الواقية من انتشار فيروس كورونا المستجد، في طرده من طائرة تابعة للخطوط الجوية لشركة يونايتد إيرلاينز.



تعيش كوريا الشمالية حالة مختلفة عن باقي بلدان العالم فما هو مباح لشعوب الأرض قد يكون ممنوع ومحظورًا داخل على الكوريين بسبب القواعد الصارمة، فهم محظورون من شرب الكحول أو التسوق أو حتى الضحك لأن الدولة تحيي الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الزعيم السابق "كيم جونج إيل".



دب الرعب في قلب ثلاثة عمال بإحدى الغابات بعد اكتشفهم ما يعتقدون أنه مخلوق غريب الأطوار أثناء عودتهم إلى منزلهم في بلدة نائية في أستراليا.