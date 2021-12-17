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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. صدمة بسبب وفاة اليوتيوبر محمد الشمري وأمور محرمة على شعب كوريا الشمالية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

بسبب كورونا.. وفاة عميد سن الفرنسيين عن 112 عاماً

أعلنت نيكول بوارون، الابنة الوحيدة لعميد سن الفرنسيين، مارسيل ميس، عن  وفاته عن عمر ناهز الـ 112 عاماً في مستشفى مدينة فيين، بعد صراع مع فيروس كورونا «كوفيد-19».


جريمة هزت العراق| مريم الركابي تشوه وجهها بالكامل.. تفاصيل المأساة


ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من جديد بقضية الطالبة العراقية، مريم الركابي، والمعروفة بـ «الأميرة مريم» بعد تعرض وجهها للتشويه بماء النار منذ 7 أشهر.

 

فيديو يوثق رحلة وداعه.. صدمة بعد وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

خيم الحزن على المجتمع السعودي إثر وفاة  اليوتيوبر السعودي، محمد الشمري، أحد مشاهير سناب شات بعد تعرضه لحادث مروري أثناء رحلة برفقة عائلته إلى مدينة الرياض، مساء أمس الخميس.


عمرها عامين.. ممر شرفي لطفلة داون قهرت مرض خطير

 

تكريما لها على تحمل معاناة مرض خطير ونادر شكل أطباء وممرضو مستشفى بريطاني ممراً شرفيا لطفلة يبلغ عمرها عامين مصابة بمتلازمة داون أثناء خروجها من المستشفى بعد شفائها.


أدعى العمي ليعيش عالة.. إيطالي يتلقى 191 ألف دولار مساعدات من الدولة

ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل تسلم مساعدات مالية لسنوات من الدولة بلغ قدرها 191 ألف دولار بحجة معاناته من إعاقة بصرية حيث كان يتقاضي الحد الأدنى الشهري الذي تمنحه الدولة في إيطاليا للمواطنين الأكثر فقراً.

 

طرده من المطار.. مسافر يستخدم ملابس نسائية بدلا من الكمامة


تسببت سخرية رجل من الكمامة الواقية من انتشار فيروس كورونا المستجد، في طرده من طائرة تابعة للخطوط الجوية لشركة يونايتد إيرلاينز.

 

الضحك والصراخ والتسوق.. أمور محرمة على شعب كوريا الشمالية طوال شهر ديسمبر


تعيش كوريا الشمالية حالة مختلفة عن باقي بلدان العالم فما هو مباح لشعوب الأرض قد يكون ممنوع ومحظورًا داخل على الكوريين  بسبب القواعد الصارمة، فهم محظورون من شرب الكحول أو التسوق أو حتى الضحك لأن الدولة تحيي الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الزعيم السابق "كيم جونج إيل".


يشبه البشر والحيوانات.. عمال يصادفون مخلوقا غريبا ومرعبا


دب الرعب في قلب ثلاثة عمال بإحدى الغابات بعد اكتشفهم ما يعتقدون أنه مخلوق غريب الأطوار أثناء عودتهم إلى منزلهم في بلدة نائية في أستراليا.

نشرة المنوعات.. عروسان يسقطان من ارتفاع 12 قدما.. وسجادة بـ 105 مليون جنيه

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

وفاة عميد سن الفرنسيين مريم الركابي هزت العراق وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري ممر شرفي لطفلة داون إيطالي يتلقى 191 ألف دولار مسافر يستخدم ملابس نسائية أمور محرمة على شعب كوريا الشمالية شهر ديسمبر عمال يصادفون مخلوقا غريبا ومرعبا

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نشرة المنوعات.. صدمة بسبب وفاة اليوتيوبر محمد الشمري وأمور محرمة على شعب كوريا الشمالية

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