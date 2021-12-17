الضحك والصراخ والتسوق.. أمور محرمة على شعب كوريا الشمالية طوال شهر ديسمبر

تعيش كوريا الشمالية حالة مختلفة عن باقي بلدان العالم فما هو مباح لشعوب الأرض قد يكون ممنوع ومحظورًا داخل على الكوريين بسبب القواعد الصارمة، فهم محظورون من شرب الكحول أو التسوق أو حتى الضحك لأن الدولة تحيي الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الزعيم السابق "كيم جونج إيل".

إلى جانب قائمة المحظورات تقيد تقارير مسربة من داخل كوريا الشمالية بأن "كيم جونج" أعدم سبعة من رعاياه بجريمة مشاهدة مقاطع فيديو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي حديثه عبر شبكة راديو آسيا الحرة الآسيوية التي تمولها الولايات المتحدة ، قال مواطن كوري شمالي إنه خلال فترة الأحد عشر يومًا من الحداد على الزعيم "يجب ألا نشرب الكحول أو نضحك أو ننخرط في أنشطة ترفيهية".

ويمكن أن تكون عقوبات انتهاك القواعد قاسية، ففي الماضي كان الأشخاص الذين يُقبض عليهم وهم يشربون الخمر أثناء فترات الحداد الرسمية يُقتادون بعيدًا ولا يُرون مرة أخر.

حتى إذا مات أحد أفراد أسرتك خلال فترة الحداد ، فلا يُسمح لك بالصراخ بصوت عالٍ ويجب إخراج الجثة بعد انتهاء فترة الحداد، ولا يمكن للناس حتى الاحتفال بأعياد ميلادهم إذا وقعوا في فترة الحداد.

حكم كيم جونج إيل ، والدزعيم كوريا الشمالية الحالي كيم جونج أون ، كوريا الشمالية من عام 1994 حتى وفاته في عام 2011.

فترة الحداد هي عشرة أيام في السنوات العادية، ولكن بما أن هذه هي الذكرى العاشرة لوفاة كيم جونج إيل ، فقد تمت إضافة يوم إضافي في الذكرى الفعلية لوفاة الزعيم، كما سيتم إغلاق المتاجر.



إنه ليس مرهقًا فقط للمواطنين العاديين الذين يتعرضون لضغوط شديدة بما يكفي مع النقص المستمر في الطعام والحطب ، ولكن على الشرطة أن تراقب باستمرار من يخالف القواعد، حتى أنهم لا يستطيعون النوم حتى لا يفقدوا شيء ما.

قال المُبلغ عن المخالفات لإذاعة آسيا الحرة: "اعتبارًا من اليوم الأول من شهر ديسمبر ، سيكون لديهم واجب خاص لقمع أولئك الذين يضرون بمزاج الحداد الجماعي" ، مضيفًا: "إنها مهمة خاصة للشرطة لمدة شهر، فالمسؤولين عن تطبيق القانون لا يمكنهم النوم على الإطلاق ".