أدعى العمي ليعيش عالة.. إيطالي يتلقى 191 ألف دولار مساعدات من الدولة

ألقت السلطات الإيطالية القبض على رجل تسلم مساعدات مالية لسنوات من الدولة بلغ قدرها 191 ألف دولار بحجة معاناته من إعاقة بصرية حيث كان يتقاضي الحد الأدنى الشهري الذي تمنحه الدولة في إيطاليا للمواطنين الأكثر فقراً.

جاء ذلك إثر الاشتباه في قيامه بعملية احتيال حيث ضُبط أثناء تجوله عبر دراجة سكوتر وتسوّقه في المتاجر حسبما أفادت صحيفة «باليرمو توداي».

وعلمت الشرطة المالية الإيطالية بحقيقة إدعائه بعد أن جدد مدعي العمى هذا رخصة قيادته فقامت بمراقبته عبر هاتفه المحمول أثناء القيادة متاملاً واجهات المحال في سوق مزدحمة، كما كان يعلّم ابنته ركوب الدراجة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الرجل يبلغ من العمر 40 عاماً ويلقّب بـ «برلوسكوني» نسبة إلى رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلوسكوني، المتهم بعمليات احتيال ضريبي.

وكان الرجل مسجلاً لدي الشرطة حيث حُكم عليه عام 2020 بالسجن لنحو 15 عاماً بسبب انتمائه إلى شبكة تقوم بحوادث سير كاذبة بهدف تحصيل مبالغ مالية من شركات التأمين.

وتدرس محكمة استئناف حالياً الإدانة الجديدة له.