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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كورونا تجبر العائلة المالكة في بريطانيا على قرار غير مسبوق

صدى البلد

أعلن قصر بكنجهام، في بريطانيا، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ألغت مأدبة غداء كانت مقررة مع العائلة قبيل عيد الميلاد كتدبير احترازي في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

ويعتبر  القرار احترازيا نظرا لأن هناك شعورا بأن إقامة المأدبة قد تفسد ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد، وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون حث البريطانيين على تقليص الحفلات بمناسبة عيد الميلاد و«التفكير مليا» قبل الخروج خلال موسم الأعياد على حد تعبيره.

أفادت قناة "الغد"، أن القرار جاء نتيجة تفشي وباء فيروس كورونا بسلالة أوميكرون، وارتفاع الإصابات التي تجاوزت يوم أمس 78 ألفا، وأن الملكة تخشي من تفشي الوباء خاصة لكبار السن وأنها 95 عاما والإصابة بالفيروس في هذا العمر تمثل أمرا مقلقا.

وأشارت إلى أن هناك لقاء بين الملكة ورئيس الوزراء البريطاني، ولم يسفر عن أي معلومات حتى الآن، وإلغاء مأدبة الغداء وتجمع العائلة الكبيرة كإجراء احترازي.

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