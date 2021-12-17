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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زمالك 2008 يهزم البنك الأهلي 9-1 بدوري الجمهورية.. صور

صدى البلد

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2008، على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 9-1 وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري الجمهورية.

 

أحرز أهداف الزمالك في لقاء اليوم: محمد ونيس ثلاثة أهداف "هاتريك"، محمد حمد "هدفين"، محمد حسام، حمزه يوسف، أحمد سامح، محمد هشام.

 

بهذا الانتصار يعتلي الزمالك صدارة البطولة برصيد ٣ نقاط.

 

ويتكون الجهاز الفني للفريق من، خالد مصطفى مديرا فنيا، أسامة فاروق مدربا عاما، إسلام المأمور مدربا، محمد صابر مدربا، ومصطفى غراب مدربا لحراس المرمى، طه عبد الكريم أخصائي علاج طبيعي، سعيد الطيار إداريا.

 

وشهدت المباراة حضور الكابتن محمد حلمي رئيس قطاعات كرة القدم، والكابتن حسين عبد اللطيف نائب رئيس قطاعات كرة القدم، والكابتن عصام مرعي مدير قطاع الناشئين، والكابتن تامر عبد الحميد نائب مدير القطاع، والكابتن أيمن طاهر المدير الفني لمدربي حراس المرمي بقطاعات الكرة.

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