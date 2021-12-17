وزير الرياضة يفتتح بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الأولي لفرع الجمباز الفني رجال وآنسات، والتي تستضيفها مصر من 17 وحتى 19 ديسمبر الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 2، بمشاركة 321 لاعبا ولاعبة من 12 دولة وهي قبرص واليونان وجورجيا وسوريا والسعودية وتركيا والهند وبولندا ولاتفيا وماليزيا وقطر ومصر البلد المضيف.

وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كأس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الإيقاعي 2020 وانضم فى هذه النسخة الجمباز الفني.



شهد حفل افتتاح البطولة اللواء أركان حرب خالد شكرى رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة، واللواء أحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الأفريقية الاوكسا، ويوسف الطباع هضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء ووفود الدول المشاركة، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.



تُعد البطولة هي النسخة الأولى لفرع الجمباز الفني رجال وآنسات البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي، حيث يشارك فى البطولة حكام من أرمينيا ، بيلاروسيا ، أوكرانيا ، لبنان ، الأردن ، تونس.

وتضمن حفل الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن انجازات اتحاد الجمباز والبطولات القارية والدولية والتي تم استضافتها

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أن استضافة بطولة "كأس الفراعنة" سيكون على أعلى مستوى فى كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها، مؤكدا أن مصر أصبح لديها مكانةً فريدة وخبرة كبيرة في استضافة البطولات الرياضية العالمية فى مختلف الألعاب الرياضية، ومنشآت شبابية ورياضية قادرة على استضافة جميع البطولات، مشيراً إلى أن الدفعة القوية والرؤية الكبيرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للرياضة فى مختلف جوانبها من أهم مرتكزات نجاح الرياضة المصرية وما وصلت إليه خلال الفترة الماضية.



أشار "صبحي" ان الاتحاد المصري للجمباز شهد طفرة كبيرة تحت رئاسة الاتحاد الحالي من خلال تحقيق العديد من النتائج التي وضعت مصر علي المسار الصحيح في لعبة الجمباز، بالاضافة الي تكوين قاعدة كبيرة ممارسة للعبة الجمباز من الشباب والنشء تكون قادرة علي تمثيل مصر في كافة المحافل والبطولات الدولية.

واضاف وزير الشباب والرياضة، أن مصر أصبحت قبلة البطولات الدولية والقارية لما تتمتع به من بنية تحتية على أعلى مستوى ومنشآت شبابية ورياضية قادرة على استضافة جميع البطولات.

وأثنى وزير الرياضة على دور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ومجلس الإدارة وجهودهم في إدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأشار الوزير أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية، حيث تعتبر هذه البطولات فرصة ذهبيه للاعبى ولاعبات أندية مصر للمشاركة والاحتكاك فى منافسة دولية.



ومن جانبه رحب ايهاب امين بالحضور ووجه الشكر إلى الدكتور اشرف صبحي على دعمه المستمر لاتحاد الجمباز لإستضافة البطولات القارية والدولية



واشار رئيس اتحاد الجمباز أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة ورؤساء الوفود والضيوف.

وأضاف أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تجهيز وإعداد أبطال رياضيين واعدين من أجل المشاركة في البطولات الدولية وتحقيق أفضل النتائج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.