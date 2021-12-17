عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحملة الوطنية للقاحات كورونا نجحت بنسبة 100%

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن الحملة الصحية الوطنية لتوفير لقاحات كورونا وسط اشتداد الجائحة من ناحية، وإعطاء اللقاحات لهذا العدد الضخم من السكان من ناحية أخرى، واحدة من أنجح الحملات الصحية الوطنية، التي تكشف قدرة الدولة وإمكانياتها أمام هذا الظرف الصحي الصعب الذي أثر على مختلف دول العالم.

وأضاف الكمار في بيان له اليوم، أن بيانات الحملة الصحية الوطنية بخصوص كورونا، تؤكد حدوث نجاح كبير فيها والوصول لعدد ضخم من المواطنين، خصوصا وإنه تم إعطاء اللقاحات لنحو 50 مليون مواطن، تحت متابعة يومية من جانب الرئيس السيسي للقاحات، التي يتم توريدها للبلاد والذين يتلقونها.

وافاد عضو مجلس النواب، أن مصر ورغم الجائحة وتداعياتها، لم تتأخر في إنفاق ما يزيد عن نصف مليار دولار، لشراء اللقاحات وتوفيرها عبر 1393 مركزا لتلقى اللقاحات على مستوى المحافظات، موضحا  إن مصر حققت نجاحا لافتا وآخرها الأسبوع الماضي، عندما دخلت 13 مليون جرعة لقاح للبلاد. مشددا على أن تلقي اللقاح لا يزال هو الضمانة الوحيدة لعدم الوفاة والتعرض لإصابة شديدة بالفيروس.

وشدد النائب مدحت الكمار بأنه يمكن القول أن حملة كورونا وإعطاء اللقاحات لملايين المصريين نجحت بنسبة 100 % ولا تزال، مستمرة تحت عين ومتابعة الرئيس السيسي.

مجلس النواب الرئيس السيسي لقاحات كورونا المواطنين عضو مجلس النواب مدحت الكمار

ترشيحاتنا

هل تجميد البويضات حرام؟.. وكيل الأوقاف السابق يجيب

الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة.. غدا

كيف نتاجر مع الله في زيادة العمر .. فيديو

جماهير الأهلي تستقبل الفريق بمطار الدوحة استعدادا للرجاء المغربي

"فايزر" تعلن مفاجأة صادمة: وباء كورونا باق حتى عام 2024

أرباح السهم 3000 جنيه.. محافظ البحيرة يكشف تفاصيل مشروع البط المسكوفى لدعم السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف ترابية وصقيع.. تحذير جديد من الأرصاد حول طقس الساعات القادمة

تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على هذه المحافظات خلال ساعات

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة .. تعرف على الموعد

نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة تضرب الاسكندرية

موجة أمطار تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

"عمور" نجم الجزائر السابق: فوجئت بما فعله منتخب مصر أمام تونس .. ولا أتخيل مونديال 2022 بدون صلاح |حوار

تصل للسجن المؤبد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسرت نفسي.. لماذا قتل الكهربائي عجوز إمبابة بعد ممارسة الفجور معه؟

شاهد... نيكول سابا تتألق في أضخم سهرات القاهرة الجديدة قبيل رأس السنة

دمار هائل بسبب إعصار راي بالفلبين .. وتشريد عشرات الآلاف |شاهد

كواليس أقوى حفلات تامر حسني بالمنارة.. لافتات بمطالب خاصة.. والرد على هواتف المعجبين| صور

فيديو

تبنيتها فنيا.. زوج فاطمة عيد: "كنت جنبها لحد ما وقفت على رجليها"

غسلت أطباق ونمت في المطبخ .. الجانب المؤلم في حياة ظافر العابدين

"سنتين نحب بعض"| أول لقاء بين فاطمة عيد وزوجها بقسم الشرطة

ما عملتش حاجة خارجة| فاطمة عيد: لم يعترضني أحد والأغاني يتوارثها الأجداد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ