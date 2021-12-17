برلماني: الحملة الوطنية للقاحات كورونا نجحت بنسبة 100%

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن الحملة الصحية الوطنية لتوفير لقاحات كورونا وسط اشتداد الجائحة من ناحية، وإعطاء اللقاحات لهذا العدد الضخم من السكان من ناحية أخرى، واحدة من أنجح الحملات الصحية الوطنية، التي تكشف قدرة الدولة وإمكانياتها أمام هذا الظرف الصحي الصعب الذي أثر على مختلف دول العالم.

وأضاف الكمار في بيان له اليوم، أن بيانات الحملة الصحية الوطنية بخصوص كورونا، تؤكد حدوث نجاح كبير فيها والوصول لعدد ضخم من المواطنين، خصوصا وإنه تم إعطاء اللقاحات لنحو 50 مليون مواطن، تحت متابعة يومية من جانب الرئيس السيسي للقاحات، التي يتم توريدها للبلاد والذين يتلقونها.

وافاد عضو مجلس النواب، أن مصر ورغم الجائحة وتداعياتها، لم تتأخر في إنفاق ما يزيد عن نصف مليار دولار، لشراء اللقاحات وتوفيرها عبر 1393 مركزا لتلقى اللقاحات على مستوى المحافظات، موضحا إن مصر حققت نجاحا لافتا وآخرها الأسبوع الماضي، عندما دخلت 13 مليون جرعة لقاح للبلاد. مشددا على أن تلقي اللقاح لا يزال هو الضمانة الوحيدة لعدم الوفاة والتعرض لإصابة شديدة بالفيروس.

وشدد النائب مدحت الكمار بأنه يمكن القول أن حملة كورونا وإعطاء اللقاحات لملايين المصريين نجحت بنسبة 100 % ولا تزال، مستمرة تحت عين ومتابعة الرئيس السيسي.