20 ديسمير..محاضرة مشتركة بين الخشت والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي بجامعة القاهرة

الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني

تستضيف جامعة القاهرة، الإثنين الموافق 20 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا، المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني" في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.

ويعقب المحاضرة المشتركة حوار مفتوح مع الطلاب للإجابة على تساؤلاتهم، وإثراء أفكارهم بما يعزز لغة الحوار مع الشباب من خلال تفاعلهم مع نخبة من كبار العلماء والمفكرين بهدف تكوين جيل واع بتحديات العصر.

ومن المقرر أن يتم النقاش حول مفاهيم المواطنة والدولة الوطنية والجمهورية الجديدة، باعتبار المواطنة الأساس الركين في بناء الجمهورية الجديدة، كما سيتناول اللقاء سمات المواطنة وترسيخها وكيف تكون عاملا في بناء الدولة، وحقوق وواجبات المواطنة.

وفي نهاية اللقاء سيتم توزيع مجموعة متنوعة من الكتب الثقافية والفكرية والإصدارات الإعلامية الوطنية المتعددة على الطلاب من أجل توسيع دائرة الاطلاع أمامهم ومساعدتهم للانفتاح على الآراء المختلفة، وتجفيف منابع التطرف وتطوير الوعي الوطني ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي.