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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مليون مواطن يعانون.. طلب إحاطة لوزير الرياضة بسبب تدني الخدمات في مراكز شباب بالشرقية

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي

تقدم النائب علاء عبدالنبي ، عضو مجلس النواب ، عن محافظ الشرقية ، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة، بسبب إهمال مراكز الشباب ، في عدد من مدن ومراكز المحافظة ، مما أدي الي انصراف الشباب عنها ، وعزوفه عن مشاركة الرياضة .

 

وقال عبدالنبي ، في طلب الإحاطة ، أن مراكز الشباب والرياضة  بمراكز بفاقوس و أولاد صقر وكفر صقر، والتي تخدم أكثر من مليون مواطن ، تعاني من عدم وجود أنشطة رياضية ، ولم يدرج اى مركز شباب في تلك المراكز  في الأعمال الانشائية للعام المالي المنتهي مما أدي إلي التعديات  عليها.

 

وأكد  أن الاهتمام بالشباب ، من ان من اولويات القيادة السياسية الحكيمة ، والدولة المصرية  تولي الشباب اهتمام خاص  ، لافتا إلى أن وزارة الشباب المنوط بذلك الدور لم تفي بالتزاماتها تجاه الشباب ، وتسببت في حرمان مراكز الشباب بتلك المراكز من الخدمات التي تقدمها الوزارة من حيث عدد مراكز الشباب وتعداد السكان وجغرافيته.

 

وانتقد عدم دعم الوزارة  للإعانات الإنشائية وتدريب العاملين وعدم تفعيل للائحة المالية لسنة ۲۰۲۱ والى تعوق جذب الشباب من خلال العضوية وسداد المتأخرات ، فضلا عن تغول مجالس الإدارة في فصل الأعضاء.


وأشار الي مجالس إدارة مراكز شباب المدن ، تعاني من تقديم  دورها وعدم إسناد المزادات الفروع الشباب لمتابعة ماتم من إجراءات مراكز الشباب ، مؤكدا أنه  لا يوجد دعم للانشطة الخاصة بتفعيل دور مراكز الشباب ، رغم تقديمه العديد من الطلبات لهذا العام المنتهي دون جدوى.

 

وشدد  عضو مجلس النواب ، عن دائرة فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر ، وزارة الشباب بسرعة التدخل العاجل لمواجهة تلك النتائج الخطيرة ، التي تؤثر على الشباب ، وتنعكس بالسلب علي الدولة المصرية، حيث سيقع الشباب في براثن الأفكار الهدامة والمتطرفة .

 

وطالب  النائب ، في طلب الإحاطة الذي وجهة للمستشار حنفي الجبالي ، بإحالة الطلب للجنة الشباب والرياضة ، وذلك  عملا بحكم المادة (١٣٤) من الدستور والمادة (۲۱۲) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
 

وزير الشباب مجلس النواب محافظ الشرقية وزير الشباب والرياضة مراكز المحافظة النائب علاء عبدالنبي

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