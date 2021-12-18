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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 18 - 12 - 2021

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم السبت 18-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالآتي:

سعر الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24901 إلى 903
عيار 22826 إلى 828
عيار 21788 إلى 790
عيار 18675 إلى 677
عيار 14525 إلى 527
عيار 12450 إلى 451
الاونصة28,008 إلى 28,079
الجنيه الذهب6,304 إلى 6,320
الكيلو900,571 إلى 902,857

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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أسعار الذهب اليوم السبت 18 - 12 - 2021

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