ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم السبت 18-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالآتي:

سعر الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 901 إلى 903 عيار 22 826 إلى 828 عيار 21 788 إلى 790 عيار 18 675 إلى 677 عيار 14 525 إلى 527 عيار 12 450 إلى 451 الاونصة 28,008 إلى 28,079 الجنيه الذهب 6,304 إلى 6,320 الكيلو 900,571 إلى 902,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.