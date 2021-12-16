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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 بـ 779 جنيها.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 16-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.


وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  888 إلى 890
عيار 22  814 إلى 816
عيار 21  777 إلى 779
عيار 18  666 إلى 668
عيار 14  518 إلى 519
عيار 12  444 إلى 445
الاونصة  27,617 إلى 27,688
الجنيه الذهب 6,216 إلى 6,232
الكيلو 888,000 إلى 890,286

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس اسعار الذهب أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

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