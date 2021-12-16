عيار 21 بـ 779 جنيها.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 16-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.



وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري



الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 888 إلى 890

عيار 22 814 إلى 816

عيار 21 777 إلى 779

عيار 18 666 إلى 668

عيار 14 518 إلى 519

عيار 12 444 إلى 445

الاونصة 27,617 إلى 27,688

الجنيه الذهب 6,216 إلى 6,232

الكيلو 888,000 إلى 890,286

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.