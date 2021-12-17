بركات: أختلف مع كيروش في تصريحاته بشأن الملاعب بمصر

انتقد محمد بركات نجم الأهلي الأسبق، تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر المتكررة عن سوء أرضية الملاعب.

وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج "الريمونتادا" المُذاع على قناة المحور: "كيروش دائم الشكوى من الملاعب ولكن في مصر أختلف معه، هناك ملاعب جيدة للغاية في مصر، مثل ملعب ستاد السلام وكذلك ملعب ستاد القاهرة، وبرج العرب بعد التجديد يعد من الملاعب الرائعة في مصر".



أضاف: "منتخب قطر متطور، واستعد بقوة لخوض منافسات كأس العالم لذلك المواجهة لن تكون سهلة".



وأشار إلى أن منتخب قطر واجه معظم المدارس، الأوروبية وكذلك الآسيوية بالتأكيد وأيضا المدرسة العربية، لذلك هو مدرب يجب أن يُحترم.



ويستعد منتخب مصر لمواجهة قطر غدا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في كأس العرب.