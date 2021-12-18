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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. اعتقال داعشي خطط لتنفيذ هجمات إرهابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المغرب، ليلة السبت، عن اعتقال شخص موال لتنظيم داعش، يبلغ من العمر 24 عاما، وقد خطط للالتحاق بمعسكرات التنظيم خارج البلاد، وكان ينشط في منطقة سلا الجديدة.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، المكلف بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" أن الشخص الذي تم توقيفه "قام بإعداد وتوضيب محتوى رقمي يعلن فيه بيعته للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي، وأنه خطط للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم خارج المغرب، قبل أن يقرر مؤخرا الانخراط في مشروع إرهابي داخل المملكة باستعمال عبوات ناسفة".

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وأكد البيان أن "إجراءات البحث أثبتت أن المشتبه به قام بمحاولتين لصناعة أجسام متفجرة، وهو ما أكدته عمليات التفتيش المنجزة التي مكنت من حجز أجهزة إلكترونية ومعدات وبقايا مواد يشتبه في استخدامها لأغراض إعداد المتفجرات، والتي تمت إحالتها على المصالح الأمنية التقنية بغرض إخضاعها للخبرات العلمية الضرورية".

وذكر البيان أن عملية الاعتقال تمت يوم الخميس الماضي، بالتعاون بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف: "وقد تم توقيف المشتبه فيه وإجهاض مشروعه الإرهابي، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمواجهة مخاطر التطرف العنيف ودرء التهديدات الإرهابية".

وتابع: "كما أنه يأتي تتويجا لعلاقات التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية وأجهزة الاستخبارات ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة الأميركية".

وأكد البيان أن هذه العملية الأمنية تؤكد "على أهمية ونجاعة التعاون الثنائي بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأميركية، في مجال مكافحة التطرف العنيف وتحييد مخاطر الإرهاب على الصعيد الدولي".

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