شاهد.. اشتعال النيران في حنطور يحمل عروسين خلال حفل زفافهما|فيديو

انتشر مقطع فيديو لحادثة مروعة خلال حفل زفاف في الهند، حيث اشتعلت النيران في الحنطور الذي كان يستقله العروسين خلال "الزفة".

يعرض الفيديو المتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مروعة للحنطور يظهر ككتلة من النار، بينما وقف العروسان فوقه مع مجموعة من الأطفال خلال حفل زفاف في الهند.

تسببت الألعاب النارية أمام عربة الحنطور في اشتعال النيران به أثناء ركوب العروسين خلال حغا الزفاف، مما أثار حالة من الذعر والخوف من أن يصيبهما مكروه.

ولحسن الحظ، هرع المارة لإحضار طفايات حريق من المتاجر القريبة وتمكنوا من إخماد النيران.

نجح العريس وأعضاء آخرون في حفل الزفاف في الهروب في الوقت المناسب، حتى الحصان تمكن من تحرير نفسه من العربات التي تجرها الدواب بعد غمر النيران.

