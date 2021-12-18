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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: مفيش لاعب تقاعس وكيروش كان بيجرب وتسبب في أخطاء

كيروش
كيروش

علق الناقد الرياضي محمد سيف، على هزيمة منتخب مصر من  المنتخب القطري في مباراة تحديد المركز الثالث  في  بطولة كأس العرب.


وقال محمد سيف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كل لاعب في المنتخب أدى دوره وفقا لتشكيل وخطة كيروش".

 

وأضاف محمد سيف: "لم يتقاعس أي لاعب في منتخب مصر  خلال بطولة كأس العرب، وكيروش كان بيجرب ولم  يضع هدفا أمامه من أجل تحقيق لقب بطولة كأس العرب وتسبب في أخطاء فنية ".


وتابع محمد سيف: "على المسؤولين في اتحاد الكرة  محاسبة كيروش وتقديم تقرير فني عن البطولة، والتعرف على سبب عدم استشارته لـ  ضياء السيد المدرب العام".

 

وأكمل محمد سيف: "لازم نسال كيروش عن اصراره على تشكيلة معينة وعدم مشاركة أحمد رفعت في مباريات المنتخب في الفترة التي نحتاجها".
 

كيروش منتخب مصر ناقد رياضى كأس العرب اخبار التوك شو

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