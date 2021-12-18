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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وقف العمل لأمهات الأطفال دون الـ12..قرار جديد من محافظ الإسكندرية بسبب سوء الطقس

الإسكندرية
الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، إن المحافظة أصدرت قرارا بتعطيل الدراسة في المدارس وفي المعاهد الأزهرية يومين للمعلمين والطلاب يوم الأحد والاثنين وهذا بسبب نوبة الأمطار الذى ستشهدها المحافظة والتي تكون شدتها من متوسطة إلي غزيرة.

واضاف محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الأمواج سترتفع في الإسكندرية غدا 4 متر ويوم الاثنين 5 متر ونشاط الرياح سيبدأ من فجر اليوم وقد يصل إلي العاصفة ومثير للرمال والأتربة والأمطار ستبدأ من الظهيرة وأصدرنا تعليمات لجميع المديريات بوقف العمل  للسيدات اذا كان لديهم أطفال اقل من 12 سنة.

واوضح محمد الشريف، أن جميع السيارات الخاصة برفع المياه متواجدة في الشوارع بالإضافة إلي أن لدينا سيارات دعم وصلت من محافظة القاهرة والجيزة وغيرها وهذا لتصريف المياه الزائدة علي الطاقة الاستيعابية الخاصة بنا .

 

 

اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية امطار غزيرة تعطيل الدراسة المعاهد الأزهرية السيارات الاسكندرية الطلاب

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