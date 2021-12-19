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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في شريحة إلكترونية.. زراعة شهادات لقاح كورونا تحت الجلد لتجنب فقدانها|صور

شهادات اللقاح
شهادات اللقاح

في السويد، لن يحتاج الناس لتحسس جيوبهم أو هواتفهم بحثًا عن أوراق أو شهادات تثبت تلقيهم للقاح كورونا، ويرجع ذلك إلى ما توصلت إليه البلاد من إمكانية زرعها تحت الجلد.

 

هذا ما اقترحته Epicenter، وهي شركة متخصصة في زراعة الرقائق الصغيرة تحت الجلد والتي قد تصل إلى حجم حبة الأرز، وهو ما تنوي تطبيقه على لقاحات كورونا.

 

عرضت الشركة شريحة يمكن زراعتها تحت الجلد، قادرة على تخزين جواز سفر كورونا الذي يمكن قراءته بعد ذلك بواسطة أي جهاز يستخدم بروتوكول الاتصال قريب المدى (NFC).

 

لا يقتصر الأمر على جوازات سفر كورونا التي يمكن تخزينها على الرقائق، بل يمكن إدخال أشياء مثل معرفات المكتب أو تذاكر الحافلات أو عضويات الصالة الرياضية في الجسم.

 

مثل البلدان الأخرى، تتخذ السويد خطوات لوقف هجوم موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد نتيجة لتفشي المتحور الجديد Omicron.

 

في بداية شهر ديسمبر، أعلنت الحكومة السويدية أن جوازات سفر كورونا ستكون مطلوبة في أي حدث يجتمع فيه أكثر من 100 شخص.
 

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