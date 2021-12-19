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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات أزمة مونديال الأندية.. عامر حسين يكشف موعد معسكر المنتخب استعدادا لأمم إفريقيا

صدى البلد

كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة، عن موعد معسكر المنتخب استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وأكد عامر حسين في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن المنتخب من المفترض أن يجتمع يوم ٣ يناير المقبل ولكن هناك بعض الأنباء ترددت عن وجود منشور يفيد بقرار الاتحاد الافريقي بالتجمع يوم ٢٧ ديسمبر، مشددا علي وضع بعض المباريات لتقام يوم ٢٨ و ٢٩ ديسمبر ولكن بين فرق لا يتواجد بين صفوفها اللاعبين الدوليين".

 

وأضاف أن محمد صلاح نجم ليفربول حصل علي استثناء من كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب بالانضمام لاحقا للمنتخب.

 

وتابع، أنه تم وضع سيناريوهات عديدة في حال إلغاء البطولة أو تأجيلها خاصة وأن جدول الدوري المصري مضغوط ومزدحم ولا يحتمل تأجيل مباريات عديدة.

 

وأكمل أن أزمة تضارب مواعيد البطولة الأفريقية وكأس العالم للأندية لم تحل حتي الآن، مشددا علي أنه لا يعلم ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة بهذا الشأن.

 

وعن إمكانية ترشحه لاتحاد الكرة المصري، فأكد أن اللوائح تنص علي أنه من حقه الترشح.

ليفربول محمد صلاح الدوري المصري اتحاد الكرة أمم أفريقيا رابطة الأندية اتحاد الكرة المصري كأس العالم للاندية

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