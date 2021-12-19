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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط تعقد جلسة نقاشية عن "الابتكار وريادة الأعمال ودورهما في التنمية الاقتصادية"

صدى البلد

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد ٢٠٣٠ جلسة نقاشية تحت عنوان "الابتكار وريادة الاعمال ودورهما في التنمية الاقتصادية" بمشاركة عدد من رواد الأعمال المصريين، وذلك بمقر الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي.


وقالت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ إن الحكومة المصرية تهتم بشكل كبير بمنظومة ريادة الأعمال والشباب وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في مصر.

 

وأضافت أن الاقتصاد المصري شهد نموًا كبيرًا خلال الخمس سنوات الماضية بالرغم من تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا موجبًا في ظل الجائحة، مع انخفاض معدّلات البطالة وتراجع ملحوظ في معدل التضخّم، ومن المتوقع ان يتراوح معدل النمو بين ٥.٥ ٪؜ الى ٥.٧ ٪؜ في ٢٠٢١-٢٠٢٢.

 

وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإضافة إلى تبني الدولة المصرية خطة اصلاحات هيكلية مهمة، والتي جاء ضمن أولوياتها تنمية فكر ريادة الأعمال والابتكار ونشره في المجتمع المصري.

 

وأوضحت خليل أن رؤية مصر ٢٠٣٠ طموحة ومن أهم ركائزها بناء الانسان ورفع كفاءة ومهارات الشباب ليساهموا في التنمية الاقتصادية في مصر، وأن يكن لهم دور فعال، مضيفة أن مصر تحتل مركزًا متقدمًا من حيث عدد الشركات الناشئة ومساهمتها في الاقتصاد بشكل عام، كما انها مصنفة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة.

 

وأوضحت أن التمويل شهد طفرة كبيرة الفترة السابقة بنسبة تقترب من ٢٥٠٪ في ٢٠٢١  وهي في تزايد مستمر، مشيرة إلى أن دعم منظومة ريادة الأعمال يساعد في خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وتساهم في النهوض بالاقتصاد ككل.

 

كما أكدت خليل أن مشروع رواد ٢٠٣٠ يضع في الاعتبار أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المشروع حاز على ثلاث جوائز مهمة هذا العام حيث تم إدراج المشروع في بداية هذا العام على منصات الأمم المتحدة كأحد المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، كما فاز المشروع أيضًا بجائزة امتياز كأفضل مشروع يستخدم التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وأيضًا جائزة أفضل مشروع عربي مستدام.

 

وأشارت خليل خلال كلمتها إلى الدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خاصة مبادرة "كن سفيرا" التي تهدف للتوعية بأهداف التنمية المستدامة. 


جدير بالذكر أن الجلسة شهدت حضورًا واسعًا من دولة الامارات العربية المتحدة، خاصة الجهات المهتمة بمنظومة ريادة الأعمال بالإضافة إلى ممثلين عن بنك مصر وعدد من البعثات الدبلوماسية المتواجدة بدولة الإمارات الشقيقة.

 

وشهدت الجلسة استعراض نماذج لعدد من رواد الأعمال من ضمنهم محمد نجاتي، وهو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة klivvr ، والمؤسس المشارك لتطبيق (حالاً) الأكثر تمويلًا في مصر في عام 2020، رانيا أيمن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Entreprenelle ) وهي المؤسسة التي تسعى جاهدة لسد الفجوة بين الجنسين اقتصاديًا من خلال تعليم وتدريب وربط النساء بجميع الموارد الاقتصادية الممكنة، وأحمد وادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  Moneyfellows، وأحمد عاشور رائد أعمال ومؤسس للعديد من الشركات الناشئة ، من أهمها شركة Adzely التي تساعد في التحول الرقمي في مجال الإعلان الرقمي.

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التخطيط وزارة التخطيط مشروع رواد ٢٠٣٠ إ مدير مشروع رواد ٢٠٣٠ منظومة ريادة الأعمال والشباب

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