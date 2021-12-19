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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنتم نعمة ربنا كرمني بها.. حسن المستكاوي يعلن شفاءه من فيرس كورونا

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضى حسن المستكاوى، عن تعافيه من فيرس كورونا.

 

وتابع المستكاوى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: “الحمد لله بفضله ورعايته خرجت من المستشفي سليما معافيا بعد تجربة تستحق أن تحكي، بتعليمات فترة راحة ونقاهة ١٠ أيام”. 


وأضاف: “الحمد لله بفضل دعواتكم واهتمامكم ورعايتكم وعطفكم وكرمكم ومحبتكم وأشكر كل من سأل وكتب حرفا في دعاء بالشفاء.. انتم نعمة ربنا التي كرمني بها”.

 

جدير بالذكر أعلن الناقد الرياضي حسن المستكاوي إصابته بفيروس كورونا.


وغرّد المستكاوي من خلال حسابه الشخصي تويتر: “الحمد لله أنا في العزل.. والمرض عزل.. والعزل مرض.. لكن دعواتكم ودعمكم وعطفكم ومحبتكم نعمة من عند الله”.

 

تعدي على خير

 

وتابع :" ألف حمد وشكر علي هذه النعمة . وإن شاء الله تعدي علي خير واللهم الشفاء لكل مريض ".

الناقد الرياضي حسن المستكاوي

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