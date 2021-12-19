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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدايا وبلالين.. شاهد انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسماعيلية

انطلاق الحملة بالإسماعيلية
انطلاق الحملة بالإسماعيلية

شهدت الحملة القومية للتطعيم ، ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة الإسماعيلية، توزيع الهدايا ولعب الاطفال والبلالين علي الاطفال.

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من جانبهم حرص القائمين علي العمل بوحدة طب الأسرة العرايشية، علي تشغيل أغاني محببة للاطفال من خلال  دي جي، وتوزيع الهدايا التذكارية علي المترددين علي المرض، تشجيعا للحصول علي التطعيم. 

 

وانطلقت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، اليوم الأحد، ولمدة 4 أيام.

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من جانبه شدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، علي رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وحثهم على سرعة تلقي أطفالهم التطعيم وخاصة بالقرى والمناطق النائية، بالإضافة الي الإحياء والمراكز وجميع مناطق المحافظة، بالإضافة الي الحملات الدعائية والتوعوية للمواطنين ووضع البنرات والملصقات الدعائية للحملة أمام المساجد والكنائس والأماكن الحيوية، فضلاً عن توزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة في جميع أماكن التجمعات.

 

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة  238 ألفا طفلا،  ويتم تنفيذها من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، من خلال 680 فرق طبية، سواء  المتحركة من منزل إلى منزل بكافة مدن وتوابع المحافظة، بالإضافة إلى فرق التطعيم الثابتة  بالمراكز والوحدات ومكاتب الصحة، وذلك للوصول لكافة الأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بالمجان.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن التطعيم يهدف إلى رفع المناعة المعوية والمجتمعية ضد نمط 2 من فيروسات شلل الأطفال سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين في كافة مناطق محافظة الإسماعيلية، ولافتا حطب، الي متابعته المستمرة لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بالإضافة الي حملات الدعاية والتوعية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال، بالوحدات الصحية والفرق المتنقلة من خلال البنرات الدعائية وتوزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة.

 

كما اجري الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يرافقه الدكتورة ريم مصطفي مساعد مدير المديرية بجولة ميدانية في شوارع المحافظة الرئيسية والجانبية، وذلك للتأكد من انتظام متابعة وعمل الفرق المتنقلة وتنفيذ سياسة إجراء التطعيم من سكان الي أخر، واستخدام مكبرات الصوت لتوعية المواطنين بأهمية حملة شلل الأطفال، وذلك لانجاز المستهدف والمطلوب وعدم تخلف أي طفل عن تطعيمه.

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وزارة الصحة محافظة الاسماعيلية الاطفال تطعيم شلل الاطفال

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