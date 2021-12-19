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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يزف خبرا سعيدا لجماهير ليفربول بشأن تجديد عقد محمد صلاح

محمد صلاح ويورجن
محمد صلاح ويورجن كلوب

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أن المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، تسير بشكل جيد.

 

وقال يورجن كلوب ، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس:" لا أشعر بالقلق بشأن محادثات إدارة ليفربول مع محمد صلاح لتجديد عقده، المفاوضات تسير بشكل جيد".

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وتابع يورجن كلوب:" أريد أن يجدد محمد صلاح عقده مع ليفربول، لكن لا أهتم بموعد التجديد".

 

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في 2023، ولم يتوصل الطرفين إلى اتفاق حتى الآن، بسبب الخلاف حول قيمة الراتب في العقد الجديد.

 

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول، لمواجهة  توتنهام، اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساء، على  ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 41 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع بـ 25 نقطة.

 

أرقام محمد صلاح أمام توتنهام:

 

يمتلك محمد صلاح سجلا تهديفيا مرعبا أمام توتنهام، حيث سجل 8 أهداف في شباك السبيرز في مختلف المسابقات.

 

أولى أهداف محمد صلاح في شباك توتنهام، في ربع نهائي الدوري الأوروبي 2012 - 2013، عندما كان الفرعون لاعبا في صفوف بازل السويسري.

 

وسجل محمد صلاح ، هدفه الثاني في مرمى توتنهام عندما كان لاعبا في فريق فيورنتينا موسم 2014 - 2015، وذلك في مسابقة الدوري الأوروبي أيضا.

 

الأهداف الستة الباقية لـ محمد صلاح في شباك توتنهام جاءت بقميص ليفربول، لعل أبرزهم هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، والذي جاء من ضربة جزاء، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

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