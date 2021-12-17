ميدو يعلق على عدم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 23 لاعبا: فضيحة كروية

انتقد الكابتن أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك الأسبق، عدم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 23 لاعبا 2021.

وكتب في تغريدة على تويتر: “عدم اختيار #صلاح ضمن أفضل ٢٣ لاعب في العالم فضيحة كروية تخيلوا لو كان أوروبيا!!”.



من جانب آخر، قام أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ، بشراء 100 فانلة لـ الزمالك لدعم النادى، ونشر صورة له مع الفانلات وذلك عبر حسابه بموقع تويتر .

وكتب ميدو “ اشتريت ١٠٠ فانلة الزمالك الجديدة دي احسن طريقة دعم بيها النادي لان النادي بياخد نسبه كويسه ولازم نشجع أي مستثمر انه يستثمر في الزمالك”.

ووجه الإعلامي احمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ حنبعل المجبري نجم تونس ومانشستر يونايتد عقب تصريحات الأخير المسيئة بعد تأهل تونس لـ نهائي كأس العرب.

وأكد ميدو في تصريحات خلال برنامج "الريمونتادا" المذاع على قناة "المحور" أن ما واجهه المجبري أمس ليس منتخب مصر “ ، نتمنى أيضًا أن نواجه منتخب تونس في تصفيات كأس العالم، منتخب مصر قوي جدًّا، وسيظهر بشكل مختلف مع اكتمال صفوفه خلال الفترة المقبلة ”.

وأضاف انه يتمنى ان يضع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب تصريح المجبري في غرفة ملابس لاعبي المنتخب في التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم ولن يحتاج لأي محاضرات وكلمات تشجيع.

وأضاف "إحنا اتقطعنا، ومنتخب تونس غسلنا كورة، ومينفعش كيروش يطلع بعد المباراة يقول بص العصفورة، أصل التحكيم.. أصل كنا كويسين، لا منتخب مصر كان وحش جدًّا".